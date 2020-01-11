"Зенит" не заинтересован в покупке Дзадзы

Форвард "Торино" Симоне Дзадза, судя по всему, не перейдет в "Зенит".

Как сообщает журналист Николо Скира, российский клуб не заинтересован в покупке итальянца и не делал предложений по его трансферу.

Источник отмечает, что "Зенит" не собирается подписывать еще одного нападающего, так как в команде есть Артем Дзюба и Александр Кокорин.

В текущем сезоне на счету Дзадзы 6 забитых мячей в 20 играх.

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