"Зенит" не заинтересован в покупке Дзадзы

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"Зенит" не заинтересован в покупке Дзадзы

Форвард "Торино" Симоне Дзадза, судя по всему, не перейдет в "Зенит".  

Как сообщает журналист Николо Скира, российский клуб не заинтересован в покупке итальянца и не делал предложений по его трансферу.

Источник отмечает, что "Зенит" не собирается подписывать еще одного нападающего, так как в команде есть Артем Дзюба и Александр Кокорин.

В текущем сезоне на счету Дзадзы 6 забитых мячей в 20 играх.

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