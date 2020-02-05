Хавбек "Ростова" может получить вызов в сборную Армении

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Хавбек "Ростова" может получить вызов в сборную Армении

Хавбек "Ростова" Хорен Байрамян может начать выступать за сборную Армении.

Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян. Отметим, что по новым правилам если Байрамян будет выступать за сборную Армении, то он не будет считаться в РПЛ легионером.

На данный момент 28-летний игрок имеет российское и армянское гражданство.

В этом сезоне Байрамян провел 19 игр, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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