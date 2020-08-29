Экс-игрок ПСЖ уверен, что клуб подпишет Месси, Роналду и Гвардиолу
Экс-игрок ПСЖ Фабрис Панкрат думает, что клуб подпишет Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а команду возглавит Хосеп Гвардиола.
"Я выскажу свое мнение. Помимо города - Манчестер уродливый, серый, дождливый - есть еще ряд вещей, которые заставляют меня считать, что Месси перейдет в ПСЖ. Роналду присоединится к нему в 2021 году. И Гвардиола тоже. Думаю Гвардиола уже говорил Месси: "Мы собираемся все перемешать. Я хочу видеть тебя в Манчестере, однако езжай в Париж и не беспокойся, в следующем году я к вам присоединюсь". Я вижу это так. Слоган ПСЖ - "давайте мечтать о большем" - имеет смысл.
ПСЖ станет первой командой, за которую будут играть четыре инопланетянина - Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе. С безумным тренером. Месси 33, Роналду будет 36, однако звездам их калибра возраст не мешает", - приводит слова Панкрата Le Parisien.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13