Экс-игрок ПСЖ уверен, что клуб подпишет Месси, Роналду и Гвардиолу

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Экс-игрок ПСЖ уверен, что клуб подпишет Месси, Роналду и Гвардиолу

Экс-игрок ПСЖ Фабрис Панкрат думает, что клуб подпишет Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а команду возглавит Хосеп Гвардиола.

"Я выскажу свое мнение. Помимо города - Манчестер уродливый, серый, дождливый - есть еще ряд вещей, которые заставляют меня считать, что Месси перейдет в ПСЖ. Роналду присоединится к нему в 2021 году. И Гвардиола тоже. Думаю Гвардиола уже говорил Месси: "Мы собираемся все перемешать. Я хочу видеть тебя в Манчестере, однако езжай в Париж и не беспокойся, в следующем году я к вам присоединюсь". Я вижу это так. Слоган ПСЖ - "давайте мечтать о большем" - имеет смысл.

ПСЖ станет первой командой, за которую будут играть четыре инопланетянина - Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе. С безумным тренером. Месси 33, Роналду будет 36, однако звездам их калибра возраст не мешает", - приводит слова Панкрата Le Parisien.

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