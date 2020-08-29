Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование. Клуб напомнит игроку о контракте
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не намерен возвращаться в расположение клуба.
Как сообщает RAC1, футболист уведомил клуб, что не явится на базу для прохождения медобследования. Напомним, что в понедельник, 31 августа, "Барса" возобновляет тренировочный процесс.
По информации журналиста Хосепа Педрероля, клуб собирается отправить аргентинцу факс, чтобы напомнить ему о действующем соглашении, которое обязывает его прибыть на медобследование.
Ранее сообщалось, что Месси намерен перейти в "Манчестер Сити".
Читайте также: Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле. | http://soccernews.ru
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