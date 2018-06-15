Опасения иностранцев подтвердились: по улицам Москвы действительно гуляют медведи

После разгромной победы сборной России над Саудовской Аравией в стартовом матче Чемпионата Мира на улицах Москвы были замечены настоящие медведи, которые с вувузелами отмечали удачный старт хозяев турнира.

Dans les rues de Moscou, un ours utilise une vuvuzela avant de glisser quelques bras d’honneur...



( @petermstaunton)pic.twitter.com/kOWNN8QNnA — Actu Foot (@ActuFoot_) 14 июня 2018 г.

Напомним, игроки сборной Саудовской Аравии понесут наказание за проигрыш России. | soccernews.ru