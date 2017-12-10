Опасения подтвердились: "Арсенал" на последних минутах спасается в Саутгемптоне
Лондонский "Арсенал" в рамках 16 тура чемпионата Англии отправился в гости к "Саутгемптону". В случае победы "канониры" поднимались сразу на 4 строчку турнирной таблицы, правда, чтобы там закрепиться, им нужна была осечка конкурента в лице "Ливерпуля". "Святые" перед матчем находились на 12 месте Премьер-Лиги и, в случае успеха, также могли рассчитывать на продвижение вверх на две позиции. Перед матчем букмекеры с осторожностью относились к фаворитству подопенчых Венгера, и первые минуты матча лишь подтвердили их опасения.
Не успел стартовать первый тайм, как "Саутгемптон" вышел вперед: Мертесакер ошибся при выходе из обороны, сферу подхватил Тадич, сместился в центр и отдал в разрез на Остина, который спокойно переиграл Чеха – 1:0. "Святые" решили не останавливаться на достигнутом, и уже через несколько минут Остин мог оформлять дубль, но его удар из пределов штрафной пришелся по центру ворот Чеха.
Подопечные Пеллегрино смотрелись очень прилично на фоне немного потерявшегося "Арсенала", хотя вскоре и гости стали создавать моменты, в основном, усилиями Ляказетта, но точного завершающего удара в их исполнении не было. В середине тайма "Саутгемптон" прилично поддавливал "канониров", но вскоре именно последние получили вернейший шанс забить, но удар Рэмзи с линии штрафной в великолепном прыжке парировал Форстер.
В концовке тайма "Арсенал" всей командой гостил на чужой половине, а "святые" при бешеной поддержке домашних трибун бежали в контратаки при первой же возможности. Но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев, да и возможностей изменить счет у команд особо и не было.
В начале второго тайма "канониры" отправились на чужую половину поля в надежде сравнять счет. С течением времени давление "Арсенала" только увеличивалось, однако хозяева все же находили в себе силы отвечать контратаками, в одной из которых Ромеу мощным ударом с дальней дистанции угодил в перекладину ворот Чеха. А вскоре Бертран и Тадич убежали к воротам гостей, не заметили сопротивления двух защитников, в итоге Райан вырвался на свидание с Чехом, но не попал в створ, перебрасывая последнего.
«Арсенал» же на поле просто растворился, в то время как «святые» подолгу гостили на половине поля «канониров» и при каждой удобной возможности пытались потревожить Чеха. Однако за 2 минуты до конца матча гости все же сравняли счет: Санчес получил мяч на левом краю штрафной и навесил во вратарскую, где вышедший на замену Оливье Жиру выиграл борьбу у защитников и отправил круглого в сетку – 1:1. Уже в добавленное время обе команды пытались вырвать победу, однако шансов на это "Арсенал" и "Саутгемптон" другу не дали.
"Саутгемптон" – "Арсенал" – 1:1
Голы: Остин, 3 – 1:0, Жиру, 88 – 1:1.
"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Стивенс, Ван Дейк, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Дэвис, 88), Уорд-Проуз, Редмонд (Буфаль, 74), Остин (Габбьядини, 86).
"Арсенал": Чех, Косьельни, Мертесакер (Уэлбек, 62), Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака (Уилшер, 69), Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт (Жиру, 72).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
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