Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца

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Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяцаКак и опасались врачи "Барселоны", травма Фелиппе Коутиньо, которую он получил в концовке матча с "Эйбаром", оказалась серьезной. Футболист повредил латеральный мениска левого колена.

Теперь, как сообщает пресс-служба "каталонцев", игроку потребуется операция. В ближайшее время будет сделана артроскопия.

О сроках возвращения говорить пока рано, однако, подобные травмы не дают футболистам вернуться на поле на срок до 4 месяцев. 

Как сообщалось ранее, "Барселона" выставила бразильца на трансфер, чтобы не платить "Ливерпулю" бонусы за количество проведенных матчей. Теперь продать игрока зимой будет проблематично.

В текущем сезоне Филиппе провел 14 матчей во всех турнирах за "блаугранас". На его счету 3 гола 2 результативные передачи.

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