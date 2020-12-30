Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца

Как и опасались врачи "Барселоны", травма Фелиппе Коутиньо, которую он получил в концовке матча с "Эйбаром", оказалась серьезной. Футболист повредил латеральный мениска левого колена.

Теперь, как сообщает пресс-служба "каталонцев", игроку потребуется операция. В ближайшее время будет сделана артроскопия.



О сроках возвращения говорить пока рано, однако, подобные травмы не дают футболистам вернуться на поле на срок до 4 месяцев.



Как сообщалось ранее, "Барселона" выставила бразильца на трансфер, чтобы не платить "Ливерпулю" бонусы за количество проведенных матчей. Теперь продать игрока зимой будет проблематично.