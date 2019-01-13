Операция Марадоны на желудке прошла успешно

Главный тренер "Дорадос" Диего Марадона успешно перенес операцию на желудке. Об этом сообщает Football Italia.

В начале этого года аргентинец был госпитализирован из-за кровотечения в желудке и спустя несколько часов был выписан.

Позже Марадона снова приехал в больницу, чтобы его прооперировали. Осложнения появились из-за бандажирования желудка, которое сделали Марадоне в 2015 году после того, как у него появились проблемы с лишним весом.

"Мы надеемся, что Диего быстро восстановится и вернется к работе", - сказал адвоката Марадоны Матиас Морлу.

"Дорадос" занимает 13 место турнирной таблицы в Ассенсо МХ.

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