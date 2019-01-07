Оппозиция УЕФА и нарушение футбольного баланса: 3 главные причины, почему Суперлига - это хорошая/плохая идея

В конце 2018 года 7 европейских клубов, среди которых числятся "Барселона", "Реал" и "Бавария", планировали подписать специальное соглашение о дальнейших намерениях создания европейской Суперлиги – закрытого чемпионата, в который войдут 16 лучших клубов Старого Света. Турнир планировался к созданию как закрытая организация, отдельная от ФИФА или УЕФА. То есть, новый европейский турнир должен был стать конкурентом или даже альтернативой Лиги Чемпионов. А поскольку в Суперлиге будут играть только топ-клубы, чемпионат сразу же приобрел бы статус самого сильного и богатого в мире, так как нет никаких сомнений в интересе к подобным экспериментам со стороны болельщиков, что повлечет за собой вливание денег, спонсоров и других атрибутов капитализма.

Если Суперлига все-таки будет создана, она сразу же сместит отлаженный баланс футбольного мира, в связи с чем дальнейшие события могут стать совершенно неконтролируемыми. УЕФА и ФИФА выступает резко против подобной затеи и грозит, что футболисты, заигранные в Суперлиге, не смогут принимать участие в Чемпионате Мира и прочих турнирах сборных под эгидой УЕФА. Клубы с просторов бывшего СССР во вновь созданную организацию вряд ли позовут (с небольшой оглядкой на нынешний донецкий "Шахтер"), так что нам остается только следить за дальнейшими событиями в этой сфере. Ну а пока 2019 только входит в колею громких футбольных событий, редакция Soccernews предлагает рассмотреть несколько главных причин, почему Суперлига является хорошей/плохой затеей!

Нарушения баланса добра и зла!

Первым делом стоит рассмотреть Суперлигу с точки зрения плохой идеи, так как именно на этом настаивают все, так сказать, официальные власти современного футбольного устройства. Главный страх перед новым турниром испытывает местные чемпионаты, так как совершенно очевидно, что Суперлига их если не убьет, то покалечит так точно. Еще в 2016 году "Бавария" рассматривала возможность варианта выхода из Бундеслиги, а в случае создания нового объединенного чемпионата с ТОП-5 европейских лиг уйдут самые титулованные, крупные и в конце концов крутые команды, в связи с чем основные баталии покажутся не такими интересными.

Согласитесь, Англия станет намного менее зрелищной, если убрать из нее "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал". В связи с этим будет развиваться понятия "второстепенности". Фактически, национальные лиги останутся уделом болельщиков, которые будут поддерживать свои клубы. Ситуация очень схожа с рассуждениями о третьем еврокубке, который уже утвердили, но его глобальная польза заключается только в притоке денег. В случае с созданием Суперлиги деньги наоборот уйдут из национальных чемпионатов, так как стандартная схема интерес-просмотры-деньги разрушиться. В результате так называемый "остальной мир" вне суперлиги будет становится беднее, а система еврокубков попросту падет.

Конечно же, если Суперлига привлечет к себе огромные деньги, она и сама станет денежным турниром. Не в плане того, что клубы будут просто много зарабатывать. Их результаты полностью перейдут в область финансов и будут зависеть от правильности менеджмента и банальной глубины кармана. Фактически, будет создан некий "футбольный шоу-бизнес", где понятия футбольных академий, традиций и истории уйдут на второй план. Вместе с этими атрибутами будет фактически сочтен век сенсаций и легендарных исторических дерби; к примеру, Рурского или многих лондонских. В конце концов, не стоит так просто забывать и закрытости, ведь, как известно, закрытая система стремиться к разрушению. Если внутри чемпионата не будет происходить ничего нового – вроде смены команд, открытия новых талантов, тренеров и т.д. – Суперлига стремится очень скоро прийти к состоянию застоя и полностью себя исчерпать.

К черту футбольную романтику!

Помимо всего плохого, что таит в себе идея создания Суперлиги, концепция имеет своих фанатов и ценителей во многих уголках мира. Их главным аргументом является то, что футбол уже далеко не тот, что был раньше. Мол, на европейской карте больше никогда не появится условной "Црвены Звезды", которая брала Кубок европейских чемпионов исключительно за счет своих воспитанников. На смену этому в самую популярную игру в мире давно пришли деньги. Теперь любого молодого таланта переманивают к себе топ-клубы с огромными бюджетами, даже если эти самые таланты в итоге оказываются последователями Фредди Аду. Конечно, можно вспомнить пример "Лестера", который стал чемпионом Англии и без невероятно больших средств, но такие истории случаются лишь раз в 100 лет, ну а общий глобальный вектор давно задан.

Вдогонку к общим футбольным тенденциям подкрепляют тезис об увеличении общего количества топ-матчей, и на этом нужно остановится более подробнее, так как это утверждение является золотой монетой с двумя гранями. С одной стороны, матчей вроде "Реал" – ПСЖ или "Барселона" – "Бавария" действительно станет больше, а формат чемпионата позволит определять действительно лучшую команду Европы. Если говорить о Лиге Чемпионов, то ее система, стоит это признать, построена в том числе и на элементе везения – в ней много решает жребий, да еще и количество встреч относительно небольшое. С другой стороны, нельзя исключать, что постоянное перенасыщение топ-матчами в итоге порядком обесценит главные встречи континента, и с течением времени Суперлига превратится в банальный чемпионат, не отличающейся от всех остальных. Ситуация очень напоминает суть денежной системы – чем больше в стране бумажек с большим номиналом, тем менее ценными они становятся. Систему Суперлиги в этом плане можно очень легко сравнить с искусственным печатанием этих самых бумажек. В конце концов может произойти грандиозный взрыв! Оба пути являются равноценными в перспективе, но больше последователей благодаря красочной афише собрал именно первый.

Говоря о Суперлиге, нельзя не упомянуть одну из причин, почему эта идея вообще появилась на свет. Многие помнят, что рядом с экономическими и спортивными причинами стояло недоверия к структуре УЕФА. Множество скандалов с подогретыми шарами на жеребьевке и явлением коррупции значительно поломало ранее сформированный авторитете Европейского футбольного союза. Закрытую систему Суперлиги часто сравнивают с НХЛ и НБА, которые формально тоже являются органами из разряда "сам по себе", сами строят свой менеджмент и сами участвуют во всех внутренних делах. Но не стоит забывать одну очень важную вещь: Национальная Хоккейная Лига была создана еще в 1917 году, а Национальная баскетбольная ассоциация функционирует с 1946. То есть обе организации формально стояли у истоков самой спортивной традиции и имеют богатую историю. Подобного футбольная Суперлига добьется не сразу, да еще и при условии того, что ей будут мешать.

2019 год должен прояснить много вопросов касательно дальнейшего существования проекта Суперлиги. Сам турнир планировали запустить к 2021 году, и если что-то и начнет решаться, то уже в ближайшее время. А пока в историю уходит очередной сезон национальных лиг, ждем изменений в информационном поле, ведь вряд ли клубы вот так вот просто ушли в подполье и забыли о своих намерениях.