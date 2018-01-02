Оправиться от потерь: "Манчестер Сити" принимает "Уотфорд"

Теги манчестер ситиуотфорд

Оправиться от потерь: "Манчестер Сити" принимает "Уотфорд"

"Манчестер Сити"  –  "Уотфорд"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Ли Мэйсон (Ланкашир, Англия)

В 22 туре английской Премьер-Лиги "Уотфорд" ожидает непростой выезд к лидеру чемпионата – "Манчестер Сити". Подопечные Марку Силвы имели немало проблем в последних матчах и, в целом, по сравнению с началом сезона, заметно сдали. Однако и у "горожан" не все так гладко, как может показаться, а Гвардиоле становится все сложнее избегать потери очков в матчах с более слабыми соперниками.

"Манчестер Сити" в прошлом туре прервал свою великолепную серию из 18 подряд побед в Премьер-Лиге, не сумев обыграть на выезде "Кристал Пэлас" – 0:0. Кроме того, команда по ходу матча потеряла Де Брюйне и Жезуса, которые получили травмы в столкновении с игроками "орлов" и вынуждены были преждевременно покинуть поле. Несмотря на все это, подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в чемпионате, а отрыв от "Челси" составляет целых 14 очков. Хорошей новостью из стана "горожан" является возвращение в строй Джона Стоунза, пропустившего более полутора месяцев из-за травмы.

"Уотфорд" два дня назад упустил победу в домашнем матче против "Суонси": за пять минут до конца основного времени "шершни" вели – 1:0, однако "лебеди" сумели перевернуть встречу и добыть волевую победу. Это уже шестое поражение подопечных  Силвы в восьми последних встречах, и на данный момент команда идет лишь на десятом месте в чемпионате Англии. Большие кадровые потери преследуют "Уотфорд" в "боксинг дэй": матч с "горожанами" пропустят Дини, Кабуль, Чалоба, Бритос, Хьюз и Кэткарт.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Уотфорда":

В 9 последних домашних матчах "горожан" в чемпионате было забито 3 и более голов.

"Уотфорд" проиграл 7 предыдущих матчей "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Беспроигрышная серия манкунианцев в рамках Премьер-Лиги составляет 29 игр.

Ориентировочные составы на игру:

Манчесетр Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Сильва, Гюндоган, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Уотфорд: Гомес, Янмат, Предль, Кабаселе, Олевас, Клеверли, Капу, Дукуре, Перейра,  Ришарлисон, Грэй.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд":

Хозяева являются безоговорочными фаворитами матча, и букмекеры практически не сомневаются в их крупной победе. "Уотфорд" же вправе надеяться на продолжение низкой результативности подопечных Гвардиолы в последних матчах, ведь тогда шансы выстоять на "Этихад" у них точно появятся.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент – 1,18, на ничью –  9,30, на победу "Уотфорда" – 18,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Топ-10 игроков 2017 года

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Старт календарного года в Италии: "Наполи" и "Аталанта" поспорят за путевку в полуфинал Кубка

Старт календарного года в Италии: "Наполи" и "Аталанта" поспорят за путевку в полуфинал Кубка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов