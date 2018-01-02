Оправиться от потерь: "Манчестер Сити" принимает "Уотфорд"

"Манчестер Сити" – "Уотфорд"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Ли Мэйсон (Ланкашир, Англия)

В 22 туре английской Премьер-Лиги "Уотфорд" ожидает непростой выезд к лидеру чемпионата – "Манчестер Сити". Подопечные Марку Силвы имели немало проблем в последних матчах и, в целом, по сравнению с началом сезона, заметно сдали. Однако и у "горожан" не все так гладко, как может показаться, а Гвардиоле становится все сложнее избегать потери очков в матчах с более слабыми соперниками.

"Манчестер Сити" в прошлом туре прервал свою великолепную серию из 18 подряд побед в Премьер-Лиге, не сумев обыграть на выезде "Кристал Пэлас" – 0:0. Кроме того, команда по ходу матча потеряла Де Брюйне и Жезуса, которые получили травмы в столкновении с игроками "орлов" и вынуждены были преждевременно покинуть поле. Несмотря на все это, подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в чемпионате, а отрыв от "Челси" составляет целых 14 очков. Хорошей новостью из стана "горожан" является возвращение в строй Джона Стоунза, пропустившего более полутора месяцев из-за травмы.

"Уотфорд" два дня назад упустил победу в домашнем матче против "Суонси": за пять минут до конца основного времени "шершни" вели – 1:0, однако "лебеди" сумели перевернуть встречу и добыть волевую победу. Это уже шестое поражение подопечных Силвы в восьми последних встречах, и на данный момент команда идет лишь на десятом месте в чемпионате Англии. Большие кадровые потери преследуют "Уотфорд" в "боксинг дэй": матч с "горожанами" пропустят Дини, Кабуль, Чалоба, Бритос, Хьюз и Кэткарт.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Уотфорда":

В 9 последних домашних матчах "горожан" в чемпионате было забито 3 и более голов.

"Уотфорд" проиграл 7 предыдущих матчей "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Беспроигрышная серия манкунианцев в рамках Премьер-Лиги составляет 29 игр.

Ориентировочные составы на игру:

Манчесетр Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Сильва, Гюндоган, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Уотфорд: Гомес, Янмат, Предль, Кабаселе, Олевас, Клеверли, Капу, Дукуре, Перейра, Ришарлисон, Грэй.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд":

Хозяева являются безоговорочными фаворитами матча, и букмекеры практически не сомневаются в их крупной победе. "Уотфорд" же вправе надеяться на продолжение низкой результативности подопечных Гвардиолы в последних матчах, ведь тогда шансы выстоять на "Этихад" у них точно появятся.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент – 1,18, на ничью – 9,30, на победу "Уотфорда" – 18,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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