Оправиться от разгрома: "Севилья" готовится отомстить "Спартаку"
"Севилья" – "Спартак"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Несмотря на не малое количество интереснейших противостояний второго дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов внимание российского любителя футбола будет приковано к матчу на "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, где команда с одноименным названием примет московский "Спартак". Поединок двух недельной давности на "Открытие Арене" уже остался не только в сердцах поклонников столичного клуба, но и в еврокубковой истории действующего чемпиона РФПЛ. Ребята Массимо Карреры прыгнули выше головы и сенсационно в пух и прах разбили андалузцев со счетом 5:1.
Шутка ли, но на экваторе группового этапа "спартаковцы" имеют одинаковое количество очков с лидером квартета "Ливерпулем" – по пять, а находятся ниже мерсисайдцев в турнирной таблице лишь благодаря худшей разнице забитых и пропущенных. Тем не менее, "Севилья" располагается на третьей строчке на расстоянии всего одного очка, а их ближайшая дуэль с "мясными" может перевернуть все с ног на голову. А учитывая то, что у "нервионцам" еще предстоит сыграть домашний матч против английского гранда, а "Спартаку" – выездной, то при выигрышном исходе в среду уже испанский коллектив будет иметь больше шансов на выход в плей-офф.
Что касается кадрового вопроса, то тут имеются потери, как у одних, так и у других. Эдуардо Бериццо не может рассчитывать на травмированных Даниэла Каррису, Дани Пареху и Хоакина Корреа. У российского клуба все куда печальнее. Лазарет москичей переполнен такими футболистами, как Роман Зобнин, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Александр Самедов и Сальваторе Боккетти. Кроме того, под вопросом участие а матче Андрея Ещенко и Зе Луиша.
Интересные факты противостояния "Севильи" и "Спартака":
В третьем туре команды впервые встретились на европейской арене, и "Спартак" выиграл со счетом 5:1. Это самая крупная победа красно-белых и крупнейшее поражение андалузцев за всю историю их участия в Лиге чемпионов.
До поражения от спартаковцев "Севилья" проиграла только один из восьми матчей с соперниками из России (В4 Н3). Поражение (1:2) пришлось на ответную встречу 1/8 финала ЛЧ-2009/10 с ЦСКА (первый матч - 1:1).
Из восьми последних домашних еврокубковых матчей испанский клуб выиграл пять при одной ничьей и двух поражениях.
Статистика "Спартака" в гостевых матчах с испанскими клубами не в пользу москвичей – четыре победы и девять поражений.
Ориентировочные составы на игру:
Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Пизарро, Банега, Навас, Нолито, Бен-Йеддер
Спартак: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Бакаев, Попов, Промес, Л. Адриано
Прогноз на матч "Севилья" – "Спартак":
Несмотря на крупную победу "Спартака", добытую в Москве, в ближайшем матче на "Рамон Санчес Писхуан" фаворитом предстанет "Севилья". Специалисты считают счет 5:1 – исключением из правил и что такой фокус в Испании уже не пройдет.
Причем букмекеры уверенны в победе андалузцев, о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш москвичей в среднем оценивается в 6.5.
Богдан Архипенко
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