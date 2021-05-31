Определён арбитр, который обслужит матч Польша - Россия

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Определён арбитр, который обслужит матч Польша - Россия

Пресс-служба сборной России сообщила, какая судейская бригада будет работать на товарищеском матче с Польшей.

Игру, которая состоится 1 июня во Вроцлаве, обслужат итальянские арбитры.

Главный - Марко Гуида, помощники - Маттео Пассери и Алессандро Костанцо, резервный - Микаэль Фаббри, ассистенты VAR - Пьеро Джакомелли и Джакомо Паганеззи.

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