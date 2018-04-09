Определён главный арбитр на финал Кубка Испании сезона 2017/18, в котором сразятся "Барселона" и "Севилья".

Как сообщает Sport.es, решающий матч обслужит судейская бригада во главе с 34-летним Хесусом Хилем Мансано.

Напомним, что финал Кубка Испании состоится 21 апреля в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Не пропустите: "Реал" и "Ювентус" рассудит английский рефери. | http://soccernews.ru