Определён главный арбитр на финал Кубка Испании

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Определён главный арбитр на финал Кубка Испании

Определён главный арбитр на финал Кубка Испании сезона 2017/18, в котором сразятся "Барселона" и "Севилья".

Как сообщает Sport.es, решающий матч обслужит судейская бригада во главе с 34-летним Хесусом Хилем Мансано.

Напомним, что финал Кубка Испании состоится 21 апреля в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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