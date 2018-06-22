Определён клуб, который заменит "Амкар" в РФПЛ

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Определён клуб, который заменит "Амкар" в РФПЛ

Определён клуб, который заменит в РФПЛ "Амкар", прекративший существование из-за финансовых проблем.

Так, по решению принятому клубами лиги, вакантное место займёт махачкалинский "Анжи", вылетевший в ФНЛ по итогам прошлого сезона.

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