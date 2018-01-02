Определён лучший арабский игрок 2017 года

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Определён лучший арабский игрок 2017 года

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим арабским игроком по итогам 2017 года, сообщает Daily Mail.

В борьбе за награду 25-летний египтянин обошёл двух сирийских форвардов - Омара Хрибина из "Аль-Хилаля" и Омара Аль-Сома из "Аль-Ахли".

Стоит отметить, что победитель определялся по результатам голосования, в котором приняли участие около 100 журналистов из разных арабских стран. 

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