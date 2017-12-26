Определен лучший футболист России в 2017-м году
Еженедельник Футбол определил лучшего футболиста российской Премьер-Лиги в 2017-м году.
Так, в голосовании представителей СМИ победу одержал вингер московского "Спартака" Квинси Промес, набравший 419 очков. Второе место досталось одноклубнику голландца - полузащитнику Денису Глушакову (277 очков). Закрыл тройку лучших игроков текущего года форвард "Краснодара" Федор Смолов (254 очка).
Напомним, Каррера назвал лучший и худший матчи "Спартака" в 2017 году. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12