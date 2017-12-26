Определен лучший футболист России в 2017-м году

Теги квинси промесденис глушаковфедор смолов

Определен лучший футболист России в 2017-м годуЕженедельник Футбол определил лучшего футболиста российской Премьер-Лиги в 2017-м году.

Так, в голосовании представителей СМИ победу одержал вингер московского "Спартака" Квинси Промес, набравший 419 очков. Второе место досталось одноклубнику голландца - полузащитнику Денису Глушакову (277 очков). Закрыл тройку лучших игроков текущего года форвард "Краснодара" Федор Смолов (254 очка).

Напомним, Каррера назвал лучший и худший матчи "Спартака" в 2017 году. | soccernews.ru

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