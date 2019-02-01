Определён лучший футболист сборной Бельгии в 2018 году

3 Теги бельгияэден азараксель витселькевин де брюйне

Определён лучший футболист сборной Бельгии в 2018 году

Болельщики сборной Бельгии путём голосования определили лучшего игрока национальной команды по итогам 2018 года.

Так, первое место в опросе занял вингер "Челси" Эден Азар. За него свои голоса отдали 14974 фаната. Далее идут полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель (3801) и хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (2005).

Напомним, что в 2018 году сборная Бельгии стала бронзовым призёром Чемпионата Мира, который прошёл в России. На мундиале Азар сыграл 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Сарри ярко высказался о будущем Азара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

shylovboris

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Каким боком здесь оказался Витцель?Пол-года в Боруссии поиграл,а Де Брюйне полтора года!

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Тащил на себе Сити и сборную Бельгии!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе

"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов