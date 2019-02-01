Определён лучший футболист сборной Бельгии в 2018 году

Болельщики сборной Бельгии путём голосования определили лучшего игрока национальной команды по итогам 2018 года.

Так, первое место в опросе занял вингер "Челси" Эден Азар. За него свои голоса отдали 14974 фаната. Далее идут полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель (3801) и хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (2005).

Напомним, что в 2018 году сборная Бельгии стала бронзовым призёром Чемпионата Мира, который прошёл в России. На мундиале Азар сыграл 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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