Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18

Определён лучший гол английской Премьер-лиги в сезоне 2017/18, сообщает Goal.com.

Им стал забитый мяч полузащитника "Саутгемптона" Софьяна Буфаля в матче девятого тура АПЛ против "Вест Бромвича", который состоялся 21 октября прошлого года.

Видео: Шикарный гол Буфаля

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