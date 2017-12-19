Определён лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов 2017/18

Определён лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2017/18, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Победителем голосования стал победный мяч форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна в ворота "Порту". За него отдали свои голоса 44 процента болельщиков.

Видео: Гол Дженка Тосуна

Не пропустите: Пике рассказал, с кем хочет встретиться в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru