Определён лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов 2017/18
Определён лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2017/18, сообщает официальный твиттер УЕФА.
Победителем голосования стал победный мяч форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна в ворота "Порту". За него отдали свои голоса 44 процента болельщиков.
Видео: Гол Дженка Тосуна
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