Определён лучший гол Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18

2 Теги криштиану роналдуреал мадридгарет бэйлгонсало игуаин

Определён лучший гол Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18

Определён лучший гол Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, самым красивым признан гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" ударом через себя.

Забитый мяч португальца опередил в голосовании голы Гарета Бэйла в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" и Гонсало Игуаина в первом матче 1/8 финала против "Тоттенхэма".

Не пропустите: УЕФА опубликовала команду сезона в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
TurculeC

А как же гол Бэйла?

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Фанат РМ

А кто-то сомневался, что у Криша- не лучший гол?!!

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