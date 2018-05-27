Определён лучший гол Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, самым красивым признан гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" ударом через себя.

Забитый мяч португальца опередил в голосовании голы Гарета Бэйла в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" и Гонсало Игуаина в первом матче 1/8 финала против "Тоттенхэма".

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