Определён лучший гол недели в Лиге Чемпионов

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Определён лучший гол недели в Лиге Чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте назвала автора лучшего гола третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победителем голосования стал вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, поразивший ворота "Наполи" красивым ударом из-за пределов штрафной площадки.

Гол аргентинца опередил других номинантов, среди которых были Марсело ("Реал"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити") и Лоренцо Инсинье ("Наполи"). 

Не пропустите: В УЕФА назвали лучшего игрока тура в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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