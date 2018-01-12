Определён лучший гол "Рубина" в 2017 году

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Определён лучший гол "Рубина" в 2017 году

Болельщики "Рубина" определили путём голосования лучший гол команды в 2017 году.

Победителем стал полузащитник Гекдениз Карадениз, гол которого в ворота "Анжи" набрал 45 процентов голосов.

Видео: Гол Карадениза

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