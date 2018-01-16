Определён лучший гол сборной Бельгии в 2017 году

Теги аксель витсельбельгиягибралтартяньцзинь цюаньцзянь

Определён лучший гол сборной Бельгии в 2017 году

Болельщики сборной Бельгии определили путём голосования лучший гол национальной команды в 2017 году.

Победителем стал полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель, гол которого в ворота Гибралтара (9:0) набрал 3808 голосов, что более чем в 4 раза превышает показатель ближайшего преследователя.

Видео: Гол Акселя Витселя

Не пропустите: Витсель не собирается возвращаться в Европу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге 21 53
2 Шарлеруа 21 42
3 Андерлехт 21 40
4 Антверпен 21 34
5 Гент 21 32
6 Сент-Трюйден 21 29
7 Генк 21 27
8 Кортрийк 21 26
9 Мукрон Перувелз 21 26
10 Стандард Льеж 21 26
11 Ред Стар Ваасланд 21 25
12 Локерен 21 24
13 Остенде 21 22
14 Зульте-Варегем 21 20
15 Мехелен 21 18
16 Эупен 21 16
Полная таблица

топ-5 тегов