Определён лучший гол сборной Бельгии в 2017 году

Болельщики сборной Бельгии определили путём голосования лучший гол национальной команды в 2017 году.

Победителем стал полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель, гол которого в ворота Гибралтара (9:0) набрал 3808 голосов, что более чем в 4 раза превышает показатель ближайшего преследователя.

Видео: Гол Акселя Витселя

Не пропустите: Витсель не собирается возвращаться в Европу. | http://soccernews.ru