Определён лучший гол сборной Бельгии в 2017 году
Болельщики сборной Бельгии определили путём голосования лучший гол национальной команды в 2017 году.
Победителем стал полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель, гол которого в ворота Гибралтара (9:0) набрал 3808 голосов, что более чем в 4 раза превышает показатель ближайшего преследователя.
Видео: Гол Акселя Витселя
#GoaloftheYear = Axel !— BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 15 января 2018 г.
@axelwitsel28 - (3.808)
@JanVertonghen (936)
@RomeluLukaku9 - (912)
@BESIXOfficial pic.twitter.com/gZGl569Uzo
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