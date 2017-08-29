Определён лучший гол сезона 2016/17

УЕФА подвела итоги голосования за лучший гол сезона 2016/17.

Победителем голосования стал мяч, забитый форвардом "Ювентуса" Марио Манджукичем в ворота "Реала" в финале Лиги Чемпионов.

Видео: Блестящий гол Марио Манджукича

За гол хорватского нападающего отдали свои голоса почти 19 тысяч человек.

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