Определён лучший гол шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов

Гол вингера "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Спартака" признан лучшим по итогам шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

За забитый сенегальцем мяч проголосовали 31,3 процента болельщиков.

Стоит отметить, что второе место в голосовании занял гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота дортмундской "Боруссии", который уступил победителю всего на 0,2%.

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