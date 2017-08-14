Определён лучший гол в истории АПЛ

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Определён лучший гол в истории АПЛ

На сайте BBC завершилось голосование, по итогам которого был определён лучший гол в истории английской Премьер-лиги.

Победителем голосования стал гол экс-форварда "Арсенала" Денниса Бергкампа в ворота "Ньюкасла" в марте 2002 года.

Видео: Гол Бергкампа в ворота "Ньюкасла"

Также в пятёрку лучших вошли голы Тони Йебоа ("Лидс", в ворота «Уимблдона»), Уэйна Руни ("Манчестер Юнайтед", в ворота "Манчестер Сити"), Джека Уилшера ("Арсенал", в ворота "Норвича") и Тьерри Анри ("Арсенал", в ворота "Тоттенхэма").

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Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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