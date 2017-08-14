Определён лучший гол в истории АПЛ

На сайте BBC завершилось голосование, по итогам которого был определён лучший гол в истории английской Премьер-лиги.

Победителем голосования стал гол экс-форварда "Арсенала" Денниса Бергкампа в ворота "Ньюкасла" в марте 2002 года.

Видео: Гол Бергкампа в ворота "Ньюкасла"

Также в пятёрку лучших вошли голы Тони Йебоа ("Лидс", в ворота «Уимблдона»), Уэйна Руни ("Манчестер Юнайтед", в ворота "Манчестер Сити"), Джека Уилшера ("Арсенал", в ворота "Норвича") и Тьерри Анри ("Арсенал", в ворота "Тоттенхэма").

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