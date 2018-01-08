Определён лучший гол "Зенита" в первой части сезона

Болельщики "Зенита" путём голосования определили лучший гол команды в первой части сезона.

Победителем стал защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович, который в матче Лиги Европы против "Реал Сосьедада" забил ударом в падении через себя.

Видео: Гол Ивановича

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