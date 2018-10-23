Определён лучший игрок 11-го тура чемпионата России

Теги цска москвафёдор чаловзе луишартём дзюба

Определён лучший игрок 11-го тура чемпионата России

Российская премьер-лига назвала лучшего игрока 11-го тура.

Им стал форвард ЦСКА Фёдор Чалов, за которого проголосовали 48,96 процентов опрашиваемых.

20-летний футболист опередил Зе Луиша из "Спартака" (18,08%) и Артёма Дзюбу из "Зенита" (13,25%).

В 11-м туре чемпионата России Чалов забил гол в ворота "Анжи". Стоит отметить, что для него это четвёртая подобная награда в текущем сезоне.

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