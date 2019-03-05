Определён лучший игрок 18-го тура РПЛ

По итогам голосования в группе телеканала "Матч ТВ" в соцсети ВКонтакте определён лучший игрок 18-го тура чемпионата России.

Победителем опроса стал форвард "Зенита" Сердар Азмун - за него отдали голоса 44,25 процентов болельщиков.

Иранский нападающий опередил хавбека "Локомотива" Антона Миранчука (14,84%), и защитника "Спартака" Аиртона (11,05%).

Напомним, что Азмун забил победный гол в матче против "Урала".

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