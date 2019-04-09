Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

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Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком 22-го тура чемпионата России по версии InStat Index.

Натурализованный бразилец набрал 419 очков за свою игру в матче против "Спартака". Он опередил защитника "Краснодара" Уроша Спайича (408) и хавбека "Ахмата" Олега Иванова (378).

Напомним, что в матче "Спартак" - ЦСКА победу со счётом 2:0 одержали армейцы, а Фернандес записал в свой актив голевую передачу.

Не пропустите: "Ахмат" в гостях добыл волевую победу над "Оренбургом". | http://soccernews.ru

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