Определён лучший игрок "Баварии" в феврале

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Определён лучший игрок "Баварии" в феврале

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский хавбек по итогам голосования среди болельщиков опередил Кингсли КоманаСержа ГнабриЛеона Горецку и Хамеса Родригеса.

За 30-летнего футболиста отдали голоса 58,3 процентов опрашиваемых.

В течение февраля Мартинес сыграл за "Баварию" 5 матчей и забил 1 гол, который принёс победу над "Гертой".

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