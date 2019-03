Определён лучший игрок "Баварии" в феврале

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский хавбек по итогам голосования среди болельщиков опередил Кингсли Комана, Сержа Гнабри, Леона Горецку и Хамеса Родригеса.

The votes have been counted...



Javi MACHINEZ is your February Player of the Month! #MiaSanMia @Javi8martinez pic.twitter.com/w1nV8g6ZRc