Определён лучший игрок "Баварии" в феврале

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский хавбек по итогам голосования среди болельщиков опередил Кингсли Комана, Сержа Гнабри, Леона Горецку и Хамеса Родригеса.

The votes have been counted...



Javi MACHINEZ is your February Player of the Month! #MiaSanMia @Javi8martinez pic.twitter.com/w1nV8g6ZRc — FC Bayern English (@FCBayernEN) 4 марта 2019 г.

За 30-летнего футболиста отдали голоса 58,3 процентов опрашиваемых.

В течение февраля Мартинес сыграл за "Баварию" 5 матчей и забил 1 гол, который принёс победу над "Гертой".

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