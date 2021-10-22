Определён лучший игрок "Баварии" в сентябре

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Определён лучший игрок "Баварии" в сентябре

Фото инстаграм Лероя Сане

Вингер "Баварии" Лерой Сане признан лучшим игроком мюнхенской команды по итогам сентября 2021 года.

В прошлом месяце 25-летний футболист сделал семь голевых действий в пяти матчах в составе "ротен".

Сане отличился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами за указанный период.

"Бавария" в этих играх одержала пять побед с общим счётом 22:2.

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