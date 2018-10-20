Определён лучший игрок Бундеслиги в сентябре

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

В борьбе за награду лидер "шмелей" опередил Алассана Плеа, Торгана Азара (оба - "Боруссия М"), Онджея Дуду ("Герта"), Макса Крузе ("Вердер") и Тимо Вернера ("РБ Лейпциг").

В сентябре 29-летний Ройс сыграл за "Боруссию" в Бундеслиге 4 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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