Определён лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Ранее клуб обнулял голосование

Завершилось резонансное голосование, в котором выбирался лучший игрок московского ЦСКА по итогам ноября и декабря.

Напомним, что армейцам пришлось обнулить результаты опроса, поскольку с подачи паблика ВГИК аномальную поддержку получил защитник Виктор Васин.

В итоге награда досталась полузащитнику Николе Влашичу. За хорвата проголосовали 19 процентов болельщиков.

Второе место занял Бактиер Зайнутдинов (12%), третье - Игорь Акинфеев (11%).

Не остался с пустыми руками и Васин - ему вручили приз зрительских симпатий.

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