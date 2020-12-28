Определён лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Ранее клуб обнулял голосование
Завершилось резонансное голосование, в котором выбирался лучший игрок московского ЦСКА по итогам ноября и декабря.
Напомним, что армейцам пришлось обнулить результаты опроса, поскольку с подачи паблика ВГИК аномальную поддержку получил защитник Виктор Васин.
В итоге награда досталась полузащитнику Николе Влашичу. За хорвата проголосовали 19 процентов болельщиков.
Второе место занял Бактиер Зайнутдинов (12%), третье - Игорь Акинфеев (11%).
Не остался с пустыми руками и Васин - ему вручили приз зрительских симпатий.
Не пропустите: Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы". | http://soccernews.ru
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