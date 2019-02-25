Определён лучший игрок финала Кубка Лиги

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Определён лучший игрок финала Кубка Лиги

В финальном матче Кубка Лиги "Манчестер Сити" победил в серии пенальти "Челси" и стал обладателем трофея.

Как сообщает Sky Sports, лучшим игроком этой встречи признан полузащитник "горожан" Бернарду Силва.

Всего в текущем сезоне 24-летний португалец сыграл за "Сити" 36 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт Силвы с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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