Определен лучший игрок клубного чемпионата мира

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Лучшим игроком клубного чемпионата мира признан бразильский защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва.

Бразилец отыграл 120 минут в финальном поединке с "Палмейрасом" (2:1), а также сыграл полный матч в полуфинале с "Аль-Хилалом" (1:0).

В нынешнем сезоне 37-летний Силва провел за "Челси" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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