Определен лучший игрок "Краснодара" в декабре

Теги краснодарвиктор классонфедор смолов

Определен лучший игрок "Краснодара" в декабреБолельщики "Краснодара" определили лучшего игрока своей команды в декабре месяце, информирует официальный сайт клуба.

Так, первое место в голосовании занял полузащитник Виктор Классон, набравший 42,2% голосов. На второй и третьей позиции соответственно расположились форварды Иван Игнатьев (12,7% голосов) и Федор Смолов (11,5% голосов).

Отметим, что в двух матчах декабря Классон отметился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

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