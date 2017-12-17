Определен лучший игрок "Краснодара" в декабре

Болельщики "Краснодара" определили лучшего игрока своей команды в декабре месяце, информирует официальный сайт клуба.

Так, первое место в голосовании занял полузащитник Виктор Классон, набравший 42,2% голосов. На второй и третьей позиции соответственно расположились форварды Иван Игнатьев (12,7% голосов) и Федор Смолов (11,5% голосов).

Отметим, что в двух матчах декабря Классон отметился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

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