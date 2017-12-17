Определен лучший игрок "Краснодара" в декабре
Болельщики "Краснодара" определили лучшего игрока своей команды в декабре месяце, информирует официальный сайт клуба.
Так, первое место в голосовании занял полузащитник Виктор Классон, набравший 42,2% голосов. На второй и третьей позиции соответственно расположились форварды Иван Игнатьев (12,7% голосов) и Федор Смолов (11,5% голосов).
Отметим, что в двух матчах декабря Классон отметился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
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|Команда
|М
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|Локомотив Москва
|20
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
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|35
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|Уфа
|20
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|Ахмат
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|8
|Урал
|20
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|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
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|20
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|13
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|20
|21
|14
|Тосно
|20
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|19
|16
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