Определён лучший игрок "Краснодара" в сентябре

Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды по итогам сентября.

Победителем голосования среди фанатов "быков" стал полузащитник Реми Кабелла.

Кандидатуру 30-летнего француза поддержали 49,5 процента опрошенных., что позволило ему опередить вратаря Матвея Сафонова (24,84%) и защитника Сергея Петрова (4,46%).

В прошлом месяце Кабелла сыграл 4 матча за "Краснодар", в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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