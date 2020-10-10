Определён лучший игрок "Краснодара" в сентябре
Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды по итогам сентября.
Победителем голосования среди фанатов "быков" стал полузащитник Реми Кабелла.
Кандидатуру 30-летнего француза поддержали 49,5 процента опрошенных., что позволило ему опередить вратаря Матвея Сафонова (24,84%) и защитника Сергея Петрова (4,46%).
В прошлом месяце Кабелла сыграл 4 матча за "Краснодар", в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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