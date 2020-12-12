Определён лучший игрок "Манчестер Сити" в ноябре
Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш признан лучшим игроком команды по итогам ноября.
23-летний португалец стал победителем голосования, опередив Джона Стоунза и Жоау Канселу.
В прошлом месяце Диаш сыграл за "Сити" 4 матча, результативными действиями не отличался. В этих играх "горожане" пропустили всего 3 гола.
Напомним, что в сентябре английский клуб заплатил за футболиста 68 миллионов евро.
Не пропустите: АПЛ назвала лучшего футболиста ноября. | http://soccernews.ru
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