Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА назвала имя лучшего игрока Лиги Европы на текущей неделе.

Этого звания удостоился полузащитник "Базеля" Самуэле Кампо, забивший гол и сделавший ассист в матче с "Айнтрахтом" (3:0).

Кроме швейцарца на награду были номинированы Маркос Антонио ("Шахтёр"), Одион Игало ("Манчестер Юнайтед") и Чарлес Арангис ("Байер").

Не пропустите: УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru