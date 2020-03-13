Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
УЕФА назвала имя лучшего игрока Лиги Европы на текущей неделе.
Этого звания удостоился полузащитник "Базеля" Самуэле Кампо, забивший гол и сделавший ассист в матче с "Айнтрахтом" (3:0).
Basel's Samuele Campo = #UEL Player of the Week #UELPOTW | @hankookreifen pic.twitter.com/g5PquEZQFX— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2020
Кроме швейцарца на награду были номинированы Маркос Антонио ("Шахтёр"), Одион Игало ("Манчестер Юнайтед") и Чарлес Арангис ("Байер").
Не пропустите: УЕФА назвала состав команды недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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