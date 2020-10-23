Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
В голосовании 23-летний турок опередил нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, хавбека "Вильярреала" Такефусу Кубо и форварда "Лестера" Келечи Ихеаначо.
Языджи в матче с пражской "Спартой" оформил хет-трик, благодаря чему "Лилль" разгромил соперника со счётом 4:1.
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