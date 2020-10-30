Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Полузащитник "Вольфсберга" Михаэль Линдль признан лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В голосовании 35-летний австриец опередил Дониэлла Малена (ПСВ), Элвиса Ману ("Лудогорец") и Эль-Фарду Бен-Набуана ("Црвена Звезда").
Линдль оформил хет-трик в матче с "Фейеноордом" (4:1), два из трёх голов он забил с пенальти.
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|Вильярреал
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