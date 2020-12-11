Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Первое место занял вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли.
23-летний футболист помог "фармацевтам" разгромить пражскую "Славию" со счётом 4:0, забив два гола.
Бэйли опередил Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Максимилиана Байера ("Хоффенхайм") и Али Соу (ЦСКА София).
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