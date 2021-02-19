Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

26-летний португалец оформил дубль в гостевом поединке "красных дьяволов" с "Реал Сосьедадом" (4:0).

Фернандеш опередил Бруно Петковича ("Динамо" Загреб), Гарета Бэйла ("Тоттенхэм") и Мунаса Даббура ("Хоффенхайм").

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