Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.
26-летний португалец оформил дубль в гостевом поединке "красных дьяволов" с "Реал Сосьедадом" (4:0).
Фернандеш опередил Бруно Петковича ("Динамо" Загреб), Гарета Бэйла ("Тоттенхэм") и Мунаса Даббура ("Хоффенхайм").
Не пропустите: Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Харт оф Мидлотиан
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|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
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|Стяуа Бухарест
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|Амика
|4
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