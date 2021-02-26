Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Первое место занял форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль в игре с "Бенфикой" (3:2).

31-летний габонец опередил Деле Алли ("Тоттенхэм"), Альфредо Морелоса ("Рейнджерс") и Андреаса Линде ("Молде").

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