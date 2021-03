Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Первое место занял форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн, оформивший дубль в игре с загребским "Динамо" (2:0).

27-летний англичанин опередил Душана Тадича ("Аякс"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома") и Роберто Сольдадо ("Гранада").

⚪️ Harry Kane scoops the award after his two-goal display



Harry Kane

⭐️ Dušan Tadić

⭐️ Lorenzo Pellegrini

⭐️ Roberto Soldado@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL