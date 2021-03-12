Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Первое место занял форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн, оформивший дубль в игре с загребским "Динамо" (2:0).
27-летний англичанин опередил Душана Тадича ("Аякс"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома") и Роберто Сольдадо ("Гранада").
⚪️ Harry Kane scoops the award after his two-goal display— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2021
Harry Kane
⭐️ Dušan Tadić
⭐️ Lorenzo Pellegrini
⭐️ Roberto Soldado@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
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