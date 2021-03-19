Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

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Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото Getty Images / AFP / Denis Lovrovic

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Первое место занял полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, оформивший хет-трик в поединке с "Тоттенхэмом".

28-летний хорват опередил Борху Майораля ("Рома"), Херарда Морено ("Вильярреал") и Давида Нереса ("Аякс").

Не пропустите: Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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