Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото Getty Images / AFP / Denis Lovrovic
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Первое место занял полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, оформивший хет-трик в поединке с "Тоттенхэмом".
28-летний хорват опередил Борху Майораля ("Рома"), Херарда Морено ("Вильярреал") и Давида Нереса ("Аякс").
A sensational hat-trick earns Mislav Oršić the award!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021
Mislav Oršić
⭐️ Borja Mayoral
⭐️ Gerard Moreno
⭐️ David Neres@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
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|4
|7
|4
|Ференцварош
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|4
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|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
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|4
|5
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|4
|4
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|М
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|7
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|Клуб Брюгге
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|5
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|0
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|5
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|5
|Айгалео ФК Афины
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|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
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|7
|4
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|4
|0
|Группа G
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|О
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|Бенфика
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|9
|3
|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
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|0
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|О
|1
|Лилль
|4
|9
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|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
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|5
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|0