Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Первое место занял вратарь "Ромы" Пау Лопес, совершивший 8 сейвов в поединке с "Аяксом" (2:1)..
26-летний испанец опередил Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед"), Томаша Голеша ("Славия") и Жерара Морено ("Вильярреал").
A brilliant display, including a penalty save, earns Roma goalkeeper Pau López the prize!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 9, 2021
Pau López
⭐️ Bruno Fernandes
⭐️ Tomáš Holeš
⭐️ Gerard Moreno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
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