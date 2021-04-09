Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

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Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Первое место занял вратарь "Ромы" Пау Лопес, совершивший 8 сейвов в поединке с "Аяксом" (2:1)..

26-летний испанец опередил Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед"), Томаша Голеша ("Славия") и Жерара Морено ("Вильярреал").

A brilliant display, including a penalty save, earns Roma goalkeeper Pau López the prize!



Pau López

⭐️ Bruno Fernandes

⭐️ Tomáš Holeš

⭐️ Gerard Moreno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 9, 2021

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