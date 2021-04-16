Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото твиттер Букайо Сака
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Первое место занял полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака, забивший третий гол в ворота пражской "Славии" (4:0).
19-летний англичанин опередил Эдина Джеко ("Рома"), Жерара Морено ("Вильярреал") и Аарона Уан-Биссаку ("Манчестер Юнайтед").
A stunning performance in Prague Bukayo Saka scoops the prize! @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 16, 2021
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