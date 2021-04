Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото твиттер Бруну Фернандеша

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.

Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, в активе которого четыре (2+2) голевых действия в поединке с "Ромой" (6:2).

26-летний португалец опередил Эдинсона Кавани ("МЮ"), Рауля Альбиоля ("Вильярреал") и Николя Пепе ("Арсенал").

Bruno Fernandes is rewarded for performance against Roma!



Bruno Fernandes

⭐️ Edinson Cavani

⭐️ Nicolas Pépé

⭐️ Raúl Albiol@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL