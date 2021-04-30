Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.
Первое место занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, в активе которого четыре (2+2) голевых действия в поединке с "Ромой" (6:2).
26-летний португалец опередил Эдинсона Кавани ("МЮ"), Рауля Альбиоля ("Вильярреал") и Николя Пепе ("Арсенал").
Bruno Fernandes is rewarded for performance against Roma!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 30, 2021
Bruno Fernandes
⭐️ Edinson Cavani
⭐️ Nicolas Pépé
⭐️ Raúl Albiol@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
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